FA-Cup-Auslosung bringt Kracher-Duell im Kampf ums Halbfinale

Die Viertelfinal-Duelle im FA Cup der Saison 2025/26 stehen fest. Am Montag wurden die Paarungen für die nächste Runde des traditionsreichen englischen Pokalbewerbs ausgelost.

Das Topspiel der Runde steigt zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Die beiden Premier-League-Schwergewichte treffen im Kampf um den Einzug ins Halbfinale direkt aufeinander.

Für Außenseiter Port Vale aus der League One wartet hingegen eine besonders schwierige Aufgabe. Nach dem Erfolg gegen Sunderland bekommt es der Underdog nun mit dem FC Chelsea an der Stamford Bridge zu tun.

Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick:

Southampton FC – Arsenal FC

Chelsea FC – Port Vale

Manchester City – Liverpool FC

West Ham United – Leeds United

Foto: Imago