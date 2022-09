FA Cup: Torwart pinkelt in Hecke – und fliegt vom Platz

via

via Sky Sport Austria

Torwart Connor Maseko hat im altehrwürdigen FA Cup ungewollt für ein kurioses Novum gesorgt. Der Schlussmann des Neuntligisten Blackfield & Langley FC konnte im Erstrundenduell der Qualifikationsphase mit Ligarivale Shepton Mallet FC das Wasser nicht halten – und pinkelte in eine Hecke. Die Konsequenz: Platzverweis (76.).

„Manchmal ist es eben so: Wer muss, der muss“, sagte Blackfields Co-Teammanager Conor McCarthy der BBC. Maseko habe sich vor Blicken gut verborgen in den Büschen erleichtert, betonte er, daher seien alle „ziemlich schockiert“ gewesen von der aus seiner Sicht zu harten Entscheidung.

Zumindest die Social-Media-Abteilung des Klubs reagierte humorvoll. „Wir sehen uns am Dienstagabend“, schrieb diese mit Blick auf das nach dem 0:0 am Samstag fällige Entscheidungsspiel, „hoffentlich gibt es unterwegs genügend Pinkelpausen.“ Gegner Shepton warb in einem Tweet um einen Spielsponsor – aus dem Sanitärbereich.

(SID)

Bild: Imago