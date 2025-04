FAC feiert dritten Sieg in Folge

Der FAC ist dem Klassenerhalt in der 2. Liga wieder ein großes Stück näher gerückt. Die Floridsdorfer setzten sich am Samstag vor eigenem Publikum gegen Amstetten mit 1:0 durch, feierten den dritten Zu-Null-Sieg in Folge und schafften in der Tabelle den Sprung auf Rang elf.

Die Niederösterreicher sind zwei Zähler davor Zehnter. Die Abstiegszone ist nun sechs Zähler von den Wienern entfernt. Zum Matchwinner avancierte Christopher Kröhn mit seinem Tor in der 44. Minute.

(APA)/Bild: Imago