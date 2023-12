Fahrerumfrage: Hamilton hinter Verstappen auf Rang zwei

Die Formel-1-Piloten haben ihre Besten gewählt – und zumindest hinter Max Verstappen ist eine durchaus bemerkenswerte Reihenfolge zustande gekommen. Der Weltmeister aus den Niederlanden wurde bei einer Umfrage unter den Fahrern wie schon in den beiden vergangenen Jahren zur Nummer eins gewählt. Zweiter im WM-Klassement war 2023 sein Teamkollege Sergio Pérez geworden. In der Umfrage wurde der Mexikaner aber nur Zehnter, der zweite Platz ging an Mercedes-Pilot Lewis Hamilton.

Der 38-jährige Brite, der selbst keine Stimme abgegeben hat, schaffte es vor den zweimaligen Champion Fernando Alonso aus Spanien. Der 42-Jährige hatte seinerseits in der abgelaufenen Saison für einige sportliche Höhepunkte im Aston Martin gesorgt. Im Klassement hatte er Platz vier hinter Verstappen, Pérez und Hamilton belegt.

(APA) / Bild: Imago