Fahrerwechsel bei Red Bull offenbar schon beschlossen

Demnach verliert der bislang enttäuschende Liam Lawson sein Cockpit bei Red Bull und fährt stattdessen ab sofort wieder für das Schwesterteam Racing Bulls. Yuki Tsunoda wird dafür seinen Platz einnehmen und neuer Teamkollege von Max Verstappen.

„Liam Lawson ist jetzt schon raus für das nächste Rennen. Tsunoda wird ihn ersetzen“, verkündete Ralf Schumacher am Sonntagnachmittag bei Sky Sport News. Lawson war bislang eine Enttäuschung. Der Nachfolger des Mexikaners Sergio Perez wurde in der Qualifikation zum Großen Preis von China Letzter und holte auch im zweiten Saisonlauf als 15. fernab der Top Ten keine WM-Punkte.

Eine offizielle Mitteilung seitens Red Bull steht noch aus, doch Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko machte am Wochenende bereits vielsagende Andeutungen. „Es ist nicht das, was wir uns erwartet haben“, sagte der Österreicher bei Sky bereits am Samstag über Lawsons Leistungen: „Wir werden das in Ruhe analysieren. Wir haben ja einige, die sich empfehlen, gottseidank sind wir gut aufgestellt.“ Die Formel 1 sei eben „Leistungssport, letztlich ist es das, was zählt.“

Das nächste Rennen findet am 6. April in Suzuka/Japan statt (live auf Sky Sport F1 – streame mit dem Sky X-Traumpass).

(sport.sky.de) /Artikelbild: Imago