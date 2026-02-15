Falsche Linie: Funkspruch kostet Scheib Edelmetall

Ihr Debüt bei den Olympischen Spielen hat sich Skirennläuferin Julia Scheib ganz anders vorgestellt. Eine falsche Linie beim Übergang in den Zielhang im ersten Durchgang kostete der Mitfavoritin im Riesentorlauf am Sonntag in Cortina d’Ampezzo eine Medaille. Scheib landete auf Platz fünf mit 0,69 Sekunden Rückstand auf Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone, sieben Hundertstelsekunden fehlten auf Silber.

Scheib hatte gut in den schnell gesteckten und wenig drehenden Kurs gefunden, oben einen kleinen Schnitzer, im Finish dann aber rund sieben Zehntelsekunden eingebüßt. Sie war bei der letzten Welle einer Trainer-Info gefolgt und von ihrer geplanten Linie abgegangen. „Da ist eine bisschen andere Linie gekommen vom Funkspruch“, erklärte sie. „Wenn das im ersten unten nicht passiert, schaut das wieder ganz anders aus.“

Linie zu konservativ

Man habe die Geschwindigkeit von Scheib über die letzte Kuppe falsch eingeschätzt, gestand Roland Assinger im ORF. „Unten waren wir zu konservativ von meiner Seite her, über die letzte Kuppe. Man muss davon ausgehen, dass sie drei km/h mehr hat als die anderen. Dann geht der Sprung bis zum Tor, dann schaut es auch deppert aus“, sagte der Frauen-Cheftrainer.

Mit einem Rückstand von 1,13 Sekunden startete Scheib von Platz elf einen Angriff im zweiten Durchgang, mit dem sie eine Medaille nur um 0,07 Sekunden verpasste. Nach guter Zwischenzeit verlor sie im unteren Teil neuerlich Zeit. „Ich habe riskieren müssen, habe ein bissl Tempo verloren. Wo es mir so das Tempo runtergerissen hat, kann ich nicht sagen“, meinte die Steirerin. Als sie abschwang, leuchtete Rang zwei auf, umgehend und kopfschüttelnd verließ sie das Ziel. „Du willst im Ziel vorne sein, ich war frustriert“, begründete sie ihren schnellen Abgang.

„Nicht am Boden zerstört“

Die Enttäuschung war groß, dass sie ihre Hochform in einer Saison mit vier ersten und zwei zweiten Plätzen gerade am Saisonhöhepunkt nicht ausspielen konnte. „Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch mental und körperlich auf so einem hohen Level … ich hoffe, dass es noch einige Jahre so ist“, erklärte die 27-Jährige.

Zunächst gilt es aber, ihre Führung im Riesentorlauf-Weltcup zu verteidigen und sich die kleine Kugel zu holen. „Natürlich ist es nicht so gelaufen, wie ich wollte. Aber das ist morgen abgehakt. Ich bin nicht am Boden zerstört. Natürlich ist es zäh, aber man muss das richtig einordnen. Das ist der schmale Grat im Leistungssport“, sagte Scheib.

(APA) / Artikelbild: GEPA