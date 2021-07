Fan muss Fahne abgeben – UEFA untersagt Regenbogen-Banden

Im Kampf um Respekt, Toleranz und Gleichberechtigung ist die Europäische Fußball-Union (UEFA) erneut eingeknickt. Am Samstag kam es zudem zu einem Vorfall mit einem dänischen Fan.

Vor der Partie zwischen Tschechien und Dänemark (1:2) am Samstag kam es zu einem Vorfall zwischen zwei Ordnern und einem dänischen Fan. Auf Fotos war eine Diskussion um eine Regenbogen-Fahne zu sehen, die danach verschwunden war.

Für das Sammeln von Stickern musst du eingeloggt sein. Jetzt einloggen Sticker sammeln Zum Album Leider gab es einen Fehler beim Laden. Bitte versuche es später noch einmal.

Wie die UEFA mitteilte, sei die Fahne zwar konfisziert worden, dem Fan später aber wiedergegeben worden. Die Ordner hätten allerdings keine Anweisung, derartige Symbole einzukassieren. Bei der Auseinandersetzung sei es zudem darum gegangen, dass der Zuschauer “stark betrunken” in Konflikt mit anderen Besuchern geraten sei. “Natürlich werden wir uns mit dem UEFA-Delegierten, dem UEFA-Sicherheitsbeauftragten und den lokalen Behörden in Verbindung setzen, um das zu klären”, ließ die UEFA verlauten.

UEFA untersagt Regenbogen-Werbung

Der Kontinentalverband untersagte unter anderem seinem EM-Sponsor Volkswagen, bei den Viertelfinalspielen am Freitag in St. Petersburg und am Samstag in Baku die zuletzt verwendeten Werbebanden in Regenbogenfarben zu verwenden. Am Freitag in München und am Samstag in Rom sollten sie dagegen zum Einsatz kommen.

“Aufgrund von Bedenken der UEFA im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an den Spielorten in Russland und Aserbaidschan hat der Verband uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Bespielung der Werbebanden in Regenbogenfarben in St. Petersburg und Baku nicht möglich sei”, teilte Volkswagen am Freitag mit und betonte: “Diese Entwicklung bedauern wir.” Man habe erneut ein “deutliches Zeichen pro Vielfalt” setzen wollen.

Der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands (LSVD) reagierte empört. “Die Dreistigkeit und Verlogenheit der UEFA ist kaum zu überbieten. Mit diesem Vorgehen verrät sie nicht nur Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen in Aserbaidschan und Russland, sondern in ganz Europa”, sagte Alfonso Pantisano, Mitglied im Bundesvorstand.

Während die UEFA den Wunsch des Münchener Stadtrats nach einer Beleuchtung des EM-Stadions abgelehnt habe, “knickt sie bei autokratischen Machthabern ein und verbietet nun auch die Regenbogen-Werbebanner in den Stadien von Baku und St. Petersburg. Ihre EqualGame-Kampagne ist offensichtlich gescheitert. Einmal mehr wird während dieser EM deutlich, dass die Beteuerungen der UEFA, für eine diverse, inklusive und diskriminierungsfreie Gesellschaft zu stehen, so wertlos wie heuchlerisch sind.”

In der vergangenen Woche hatte die UEFA der Stadt München untersagt, die Arena beim Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in den Regenbogenfarben erleuchten zu lassen.

UEFA ist unpolitischer Verband

Sie verwies bei der Absage auf ihre Bestimmungen, wonach sie ein unpolitischer Verband sei. Die Stadt München wollte ein Zeichen setzen, nachdem Ungarn zuvor ein international kritisiertes Gesetz zur Verhinderung von Informationen über Homosexualität verabschiedet hatte.

Im Anschluss an die Entscheidung gegen Münchens Pläne hatte die UEFA einen Austausch der Werbebanden mehrerer EM-Sponsoren genehmigt. Während der Achtelfinalspiele waren auf ihnen die Regenbogenfarben zu sehen. Baku und St. Petersburg waren allerdings in der ersten K.o.-Runde keine Austragungsorte.

(SID) / Bild: Imago