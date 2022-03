via

via Sky Sport Austria

Für Gernot Trauner ist ein erfolgreiches, erstes Halbjahr beim niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam zu Ende gegangen.

Der 29-Jährige ist bei Rotterdam gut angekommen und in kurzer Zeit zum Fanliebling avanciert. Nicht nur die bislang erfolgreiche Zeit, auch das Auftreten von Trauner kommt in den Niederladen bei den Fans sehr gut an. Nicht zuletzt der „Trauner-Nasenpflaster-Hype“, der ganz Rotterdam begeistert.