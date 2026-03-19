Fast drei Stunden! Tagger kämpft sich in zweite Miami-Open-Runde

Österreichs Tennis-Juwel Lilli Tagger hat bei den Miami Open nach einem wahren Kraftakt die 2. Runde erreicht.

Die 18-jährige Osttirolerin setzte sich in einem intensiven Match nach 2:50 Stunden mit 6:7 (8), 6:4 und 7:5 gegen die Deutsche Ella Seidel durch.

Video: Tagger verwandelt Matchball gegen Seidel

In der Runde der letzten 32 trifft Tagger nun auf die an Nummer elf gesetzte Alexandrova.

Die Miami Open täglich live & exklusiv auf Sky und im Stream mit Sky X!

Bild: Imago