Fatis Elfer-Doppel rettet Hütters Monaco Remis gegen Nizza

Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter hat sich am Sonntag in Frankreichs Fußballmeisterschaft zuhause mit einem 2:2 gegen OGC Nizza zufriedengeben müssen.

Die Gastgeber lagen nach einer halben Stunde in Rückstand und kassierten gut zehn Minuten später trotz des Ausschlusses eines Nizza-Spielers (34.) das 0:2. Noch vor der Pause gelang Ansu Fati per Elfer der Anschlusstreffer, der Ex-Barca-Kicker rettete schließlich neuerlich vom „Punkt“ zumindest das Remis des Tabellenfünften.

Paris Saint-Germain musste sich in Lille mit einem 1:1 begnügen. Das späte Tor zum Ausgleich für die Nordfranzosen schoss mit dem 18-jährigen Ethan Mbappe der jüngere Bruder von Ex-PSG-Star Kylian Mbappe. Der Meister liegt nach dem zweiten Punkteverlust der Saison an der Spitze nun je einen Zähler vor Marseille, Straßburg und Lyon.

(APA)/Beitragsbild: Imago