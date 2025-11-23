Fauxpas: Real Madrid verwechselt verstorbenen Bruder von Diogo Jota

Während einer Gedenkfeier anlässlich der verstorbenen Jota-Brüder ist Real Madrid ein peinlicher Fehler unterlaufen.

Wie konnte das passieren?

Zu Ehren der beiden Jota-Brüder, die am 3. Juli bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren, hielt Real Madrid während seiner Generalversammlung eine kleine Gedenkfeier ab. Bei dieser eigentlich schönen Geste passierte den Königlichen allerdings eine unangenehme Verwechslung.

Der spanische Vizemeister wollte mit einem Nachruf-Video an die beiden Verstorbenen erinnern, verwendete darin jedoch fälschlicherweise ein Foto von Ex-Leipzig- und Milan-Stürmer Andre Silva anstelle vom Bruder des langjährigen Liverpool-Stars Diogo Jota.

Real entschuldigt sich

Ursächlich für den peinlichen Fehler ist die Tatsache, dass der Jota-Bruder genauso heißt wie der Stürmer, der mittlerweile bei Elche CF in Spanien auf Torejagd geht und am Sonntagabend auch noch ausgerechnet mit seinem Team gegen Real spielt.

Die Königlichen entschuldigten sich mittlerweile für die Verwechslung auf ihren Social-Media-Kanälen und sprachen davon, dass man den „Vorfall bedauert“.

