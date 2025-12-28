AC Milan und Titelverteidiger SSC Napoli haben am Sonntag in Italiens Fußball-Serie-A Favoritensiege gefeiert.

Milan übernahm dank eines 3:0 über Hellas Verona samt Doppelpacks von Christopher Nkunku die Tabellenspitze einen Punkt vor Napoli. Die Süditaliener feierten einen 2:0-Erfolg in Cremona, auch Ex-Sturm-Graz-Angreifer Rasmus Höjlund traf dabei doppelt.

Inter Mailand hat ab 20.45 Uhr in Bergamo die Chance, sich wieder vor Milan an die Spitze zu setzen.

(APA) / Bild: Imago