FC Bayern gewinnt Test gegen Scheiblehner-Team knapp

Der FC Bayern hat vier Tage vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart seine Generalprobe ohne Glanz gewonnen. Trainer Vincent Kompany schonte seine Stars lange Zeit, dennoch gewann der überlegene deutsche Fußball-Rekordmeister bei Grasshoppers Zürich mit Trainer Gerald Scheiblehner mit 2:1 (2:0). Ein Gradmesser war der Test für die Partie am Samstag (20.30 Uhr/LIVE bei Sky) beim VfB kaum.

„Wir starten auf einem besseren Niveau in die Saison als letztes Jahr. Wir arbeiten jetzt schon ein Jahr zusammen. Wir wissen, was wir tun, wir wissen, wie wir Fußball spielen wollen“, sagte ÖFB-Legionär Konrad Laimer bei Bayern.tv nach dem dritten Sieg im dritten Vorbereitungsspiel. Man habe versucht, „aus der kurzen Vorbereitung alles rauszuholen, um am Samstag auf unserem bestmöglichen Niveau zu sein“.

Freund: „Spezielle, kurze Vorbereitung“ für FC Bayern

Das 17 Jahre alte Talent Lennart Karl brachte die Münchner mit einem sehenswerten Schuss im ausverkauften Letzigrund in Führung (21.). Jonah Kusi-Asare legte unter den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach Vorarbeit von Karl, der unlängst seinen Vertrag bis 2028 verlängert hatte, fünf Minute später nach. Loris Giandomenico verkürzte (51.) für den Schweizer Erstligisten. 75-Millionen-Einkauf Luis Díaz verpasste kurz vor Schluss freistehend sein Premierentor für die Gäste.

„Ich fühle mich einfach wohl in der Mannschaft. Die Jungs haben mich perfekt aufgenommen. Ich kann meine Stärken zeigen. Das Tor hat perfekt gepasst“, sagte der überzeugende Karl.

„Wissen, was wir an ihm haben“: Freund lobt Bayern-Youngster

Kompany ließ bei großer Hitze in Zürich seine vermeintliche Startelf zunächst auf der Bank. Erst nach einer Stunde kamen Harry Kane, Díaz, Michael Olise und Co. zum Einsatz. Kapitän Manuel Neuer fehlte ganz im Kader, ebenso wie Kingsley Coman. Der Franzose steht vor einem Wechsel zum saudischen Topklub Al-Nassr.

In der Vorbereitung auf die Saison, welche die Bayern in der Liga am 22. August zu Hause gegen RB Leipzig starten, hatten die Münchner zunächst 2:1 gegen Olympique Lyon gewonnen. Beim Härtetest gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur gab es zuletzt dann ein überzeugendes 4:0.

In Zürich setzte Kompany zunächst auf die Jugend. In der Startelf standen Karl, Kusi-Asare, Magnus Dalpiaz, David Santos Daiber und Felipe Chavez – gleich fünf Spieler, die 18 oder noch jünger sind. Nach einer halben Stunde kam dann sogar noch Wisdom Mike (16) in die Partie. Man könne sich auf die Zukunft freuen, es gebe einige Spieler mit Perspektive, sagte Sportdirektor Christoph Freund bei Bayern.tv vor dem Test.

Die Elf von Ex-Blau-Weiß-Betreuer Scheiblehner schlug sich damit wacker und tankte Selbstvertrauen für die nächsten Partien. In den bisherigen drei Saisonspielen sind die Grashoppers noch ohne vollen Erfolg: Zwei Auftakt-Niederlagen gegen Luzern und Basel stehen einem Remis gegen Servette Genf gegenüber. Die nächsten GCZ-Gegner sind der FC Lachen im Cup sowie der ebenfalls noch sieglose FC Winterthur in der Liga.

