Der FC Bayern hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2023/24 präsentiert. Bei dem schwarzen Trikot ist fallen die pinken Streifen auf den Schultern.



Getreu dem Motto „United around the world through Mia san Mia“ sind zudem die verschiedenen Kontinente auf dem Dress zu erahnen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Bayern (@fcbayern)