FC Bayern verpflichtet portugiesisches Supertalent

via

via Sky Sport Austria

Der FC Bayern München wurde am Deadline Day noch einmal aktiv. Der Rekordmeister nimmt das erst 19-jährige portugiesische Mittelfeldtalent Tiago Dantas unter Vertrag.

Der Youngster ist für die zweite Mannschaft der Bayern in der 3. Liga eingeplant, mit klarer Perspektive zu den Profis. Dantas wurde bei Benfica ausgebildet und kam dort zuletzt in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Der 19-Jährige ist ein klassischer Spielmacher, der vom Spielertyp an Thiago erinnert.

Bild: GEPA