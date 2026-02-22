Das Frauenteam des FC Bayern München steht dicht vor dem nächsten Titel in der deutschen Fußball-Bundesliga.

Der Titelverteidiger gewann am Sonntag den Schlager gegen den VfL Wolfsburg nach 0:1-Rückstand noch 4:1 und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger auf 14 Punkte aus. Die Münchnerinnen haben noch acht Spiele, die Wolfsburgerinnen neun. Barbara Dunst (ab 73.) und Katharina Naschenweng (ab 85.) wurden eingewechselt, Sarah Zadrazil fehlt noch monatelang verletzt.

(APA).

Beitragsbild: Imago.