FC Bayern will im Premierenduell mit Atalanta nicht stolpern

Für den FC Bayern soll Atalanta Bergamo im Achtelfinale der UEFA Champions League nicht zum Stolperstein werden.

ÖFB-Star Konrad Laimer und Co. möchten am Dienstagabend (21.00 Uhr) im ersten Aufeinandertreffen mit dem Tabellensiebenten der Serie A eine Serie prolongieren, wurden doch die jüngsten neun Premierenduelle auf europäischer Ebene allesamt gewonnen. Der Favoritenrolle gerecht werden wollen auch der FC Barcelona (bei Newcastle) und Liverpool (bei Galatasaray).

Neben Laimer auf italienischem Boden versucht am Dienstag mit Kevin Danso ein weiterer ÖFB-Teamspieler im Hinspiel der Runde der letzten 16 sein Glück. Der 27-jährige steirische Innenverteidiger ist im Dress des in der englischen Premier League nur Tabellen-16. Tottenham bei Atletico Madrid im Einsatz. Die Rückspiele folgen am 18. März. Einen Tag zuvor fällt in den restlichen vier Partien die Entscheidung über das Weiterkommen, da stehen die Hinpartien an diesem Mittwoch an.

Bayern durch BVB-Niederlage gewarnt

Bayern hat bei der laufenden Premieren-Duell-Siegesserie in der „Königsklasse“ seit dem 6:2 in Wals-Siezenheim am 3. November 2020 auch Red Bull Salzburg auf der Liste. Ein weiterer Erfolg in Bergamo wäre der achte im neunten CL-Spiel dieser Saison. Leicht zu holen, wird dieser nicht, das erfuhr mit Borussia Dortmund der erste Bayern-Verfolger in der deutschen Liga am eigenen Leib. Mit einem Heim-4:1 dank eines späten Elfmetertores von Lazar Samardzic warfen die Italiener den BVB nach einem 0:2 im Play-off noch aus dem Bewerb.

„Jetzt kommt die Crunch-Time mit vielen wichtigen Spielen“, sagte Bayerns Jamal Musiala. Sein Optimismus ist groß. „Wenn unser Energielevel und der Fokus hoch sind, können wir in jedes Spiel gehen mit dem Gefühl, dass wir es gewinnen können. Genau das müssen wir jetzt zeigen“, forderte der 23-Jährige. Seit dem Out gegen Liverpool 2018/19 haben die Münchner die Achtelfinalhürde immer überwunden. Atalanta, das durch gnadenloses Gegenpressing besticht, ist zum ersten Mal seit dem Ausscheiden gegen Real Madrid in der Saison 2020/21 in diese Bewerbsphase vorgestoßen.

Am Samstag gab „La Dea“ beim 2:2 gegen Udinese zum ersten Mal 2026 in der Liga zu Hause Punkte ab, das Remis fühlte sich angesichts eines aufgeholten 0:2 aber wie ein Erfolg an. Die Münchner machten mit einem 4:1 gegen Mönchengladbach samt Laimer-Treffer den nächsten Schritt zum Titel. Stürmerstar Harry Kane fehlte dabei angeschlagen. Sofern es seine Fitness zulässt, könnte er am Dienstag als erster englischer Spieler die 50-Tore-Marke in der CL erreichen. Aktuell hält er bei 48 Treffern, acht davon in dieser Saison. Tormann Manuel Neuer fehlt aufgrund eines Muskelfaserrisses in der linken Wade.

Barca peilt neuerlichen Sieg bei Newcastle an

In Newcastle kommt es zur Neuauflage eines Ligaphasen-Duells, Barcelona hatte am 18. September in der Auftaktpartie im St. James‘ Park dank eines Doppelpacks von Marcus Rashford mit 2:1 gewonnen. Der Anschlusstreffer von Anthony Gordon war zu spät gekommen. Barca, das am Samstag in der Liga nur mit viel Mühe und dank eines Geniestreichs von Lamine Yamal bei Athletic Bilbao mit 1:0 siegte, hat die jüngsten vier Partien gegen Newcastle für sich entschieden.

Galatasaray ist auf einen neuerlichen Coup aus, wie er am 30. September in der Ligaphase dank eines Treffers von Victor Osimhen (16./Elfmeter) zum 1:0-Endstand zu Hause gegen Liverpool geglückt war. Mit Juventus Turin konnten die Türken zuletzt bereits einen italienischen Topclub ausschalten. Tottenham setzt aufgrund einer enttäuschenden Ligasaison auf die CL-Form. Sollten sich die „Spurs“ durchsetzen, wäre es die dritte Saisonniederlage für Atletico gegen ein englisches Team nach einem 2:3 bei Liverpool und 0:4 bei Arsenal.

