FC Chelsea – Manchester United am Sonntag im „Match of the Week”, dazu das Merseyside Derby am Mittwochabend! Die Englische Woche in der Premier League mit 17 von 20 Spielen live und exklusiv bei Sky

FC Liverpool gegen Ralph Hasenhüttl & FC Southampton am Samstag ab 15:50 Uhr auf Sky Sport 1

Das „Match of the Week” an der Stamford Bridge ab 17:00 Uhr mit Sky Experte Rene Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld

Sky zeigt am Wochenende sowie am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag alle zwanzig Spiele des 13. und 14. Spieltags der Premier League in voller Länge, siebzehn davon live, unter anderem das Debüt von Ralf Rangnick bei Manchester United gegen Arsenal London

Merseyside Derby FC Everton – FC Liverpool am Mittwoch im „Match of the Week” ab 20:00 Uhr

„Box2Box – Dein Rückblick“: mit Toni Tomic immer montags um 16:00 Uhr auf Sky Sport News

Rund einen Monat vor Weihnachten stehen in der Premier League bereits jetzt Festtage an. Aufgrund der englischen Woche zeigt Sky am Wochenende sowie am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag alle zwanzig Spiele des 13. und 14. Spieltags in voller Länge, siebzehn davon live.

Erstes großes Highlight ist am Sonntag das „Match of the Week” zwischen dem FC Chelsea und Manchester United. Nach der blamablen 1:4-Niederlage beim FC Watford musste Trainer Ole Gunnar Solskjaer seinen Posten bei ManUnited räumen, unter der Woche gelang mit dem bisherigen Co-Trainer Michael Carrick jedoch ein 2:0-Auswärtssieg bei Villarreal in der Champions League. Jene Aufbruchstimmung Manchesters möchte Tabellenführer Chelsea jedoch sofort im Keim ersticken. Die Elf um Thomas Tuchel liegt aktuell drei Punkte vor Manchester City, das mit Gegner West Ham United ebenfalls eine schwierige Aufgabe vor der Brust hat.

Beide Partien zeigt Sky am Sonntag live auf Sky Sport 1. Das „Match of the Week” können Sky Q Kund:innen zusätzlich in UHD genießen, zu dem Sky Experte Rene Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld ab 17:00 Uhr begrüßen.

Merseyside Derby am Mittwoch, Rangnick-Debüt am Donnerstag gegen Arsenal

Bereits am Mittwoch folgt das nächste „Match of the Week”. Dann steht im Goodison Park das Merseyside Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool an. Florian Schmidt-Sommerfeld, Rene Adler und Raphael Honigstein heißen die Sky Zuschauer:innen ab 20:00 Uhr auf Sky Sport 1 willkommen. Das Spiel wird ebenso wie tags darauf das Debüt von Interimscoach Ralf Rangnick bei Manchester United gegen den FC Arsenal zusätzlich auf Sky Sport UHD übertragen (ab 21:00 Uhr).

„Box2Box – Dein Rückblick“ immer montags auf Sky Sport News

Immer montags im Anschluss an den Spieltag in England meldet sich Moderator Toni Tomic mit „Box2Box – Dein Rückblick“. Die halbstündige Sendung wird um 16:00 auf Sky Sport News ausgestrahlt und lässt den zurückliegenden Spieltag auf der Insel Revue passieren. Auf Sky Sport 1 wird „Box2Box“ in der Regel um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.

Der 13. und 14. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: FC Arsenal – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: FC Liverpool – FC Southampton live auf Sky Sport 1

15:50 Uhr: Crystal Palace – Aston Villa live auf Sky Sport 9

18:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – Leeds United live auf Sky Sport 1

20:30 Uhr: Highlights Samstag auf Sky Sport 1

21:00 Uhr: Norwich City – Wolverhampton Wanderers zeitversetzt auf Sky Sport 2

Sonntag:

14:50 Uhr: Manchester City – West Ham United live auf Sky Sport 1

14:50 Uhr: FC Burnley – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 7

17:00 Uhr: „Match of the Week“: FC Chelsea – Manchester United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: “What a strike!” – die Highlight-Show live auf Sky Sport 1

20:15 Uhr: Leicester City – FC Watford zeitversetzt auf Sky Sport 1

20:30 Uhr: Highlights Sonntag auf Sky Sport News

23:00 Uhr: FC Brentford – FC Everton zeitversetzt auf Sky Sport 2

Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” auf Sky Sport News

Dienstag:

20:20 Uhr: Newcastle United – Norwich City live auf Sky Sport 1

21:05 Uhr: Leeds United – Crystal Palace live auf Sky Sport 2

Mittwoch:

20:00 Uhr: „Match of the Week“: FC Everton – FC Liverpool live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

20:00 Uhr: FC Watford – FC Chelsea live auf Sky Sport 2

20:00 Uhr: West Ham United – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 3

20:00 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Burnley live auf Sky Sport 4

20:00 Uhr: FC Southampton – Leicester City live auf Sky Sport 5

20:00 Uhr: Aston Villa – Manchester City live auf Sky Sport 6

23:15 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport 1

Donnerstag:

20:20 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Brentford live auf Sky Sport 5

21:00 Uhr: Manchester United – FC Arsenal live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

23:15 Uhr: Highlights Donnerstag auf Sky Sport 1