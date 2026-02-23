FC Everton vs. Manchester United heute live auf Sky Sport Austria

Am heutigen Montagabend steht im Hill Dickinson Stadium ein Duell mit großer Tradition auf dem Programm: Der FC Everton empfängt Manchester United zum Abschluss des 27. Spieltages – ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League – mit Sky X das Spiel live streamen!

David Moyes’ Mannschaft will endlich vor heimischem Publikum wieder ein Ausrufezeichen setzen. Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen und einem enttäuschenden Start liegt Everton derzeit im Mittelfeld und kämpft um den Anschluss an die europäischen Ränge.

Manchester United reist mit einer klaren Mission an die Mersey: Punkte mitnehmen. Unter Interimstrainer Michael Carrick hat sich die Mannschaft spürbar stabilisiert und ist seit mehreren Ligaspielen ungeschlagen. Vor allem der offensive Schwung, den Bruno Fernandes und seine Mitspieler entwickeln, macht United zu einer ernstzunehmenden Truppe auf dem Weg zurück in die Champions-League-Ränge.

Montag:

20:50 Uhr: FC Everton – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Beitragsbild: Imago