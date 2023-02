FC Liverpool schlechtestes Premier-League-Team 2023

Einen einzigen Sieg holte der FC Liverpool erst im Jahr 2023. In der Liga sind die Reds sogar noch sieglos und damit das schlechteste PL-Team des aktuellen Jahres.

Der FC Liverpool hat eigentlich den Anspruch um den englischen Liga-Titel mitzuspielen. Sowohl in der aktuellen Tabellenkonstellation als auch mit ihrer aktuellen Form sind sie meilenweit von der Premier-League-Spitze entfernt. Doch nicht nur das. Das Team von Trainer Jürgen Klopp ist in den ersten Wochen des Jahres 2023 sogar das schlechteste Team der Liga. Das zeigt die Jahrestabelle.

Den jüngsten Tiefpunkt erlitten die Reds beim 0:3 gegen Wolverhampton am vergangenen Wochenende. Liverpool rangiert nun mit nur 29 Punkten nach 20 Partien auf dem zehnten Platz. Die Champions League ist elf Punkte entfernt, die Europa League zehn. Salah, Thiago und Co. droht nächste Saison eine Spielzeit mit vielen Trainingseinheiten. Reisen durch Europa sind nach jetzigem Stand kein Thema für das Team von Jürgen Klopp.

Spottgesänge für Klopp

Der Trainer musste sich nach der Reibe gegen die Wanderers Spottgesänge anhören („You’re getting sacked in the morning“), will die Hoffnung aber nicht aufgeben: „Ich glaube nicht, dass sie im Moment in Bestform sind, aber ich weiß immer noch, wie gut sie sind und wie gut sie sein können. Leider tun wir uns im Moment jedoch sehr schwer damit, uns selbst zu helfen und uns mit Erfolgen herauszumanövrieren.“ Auch auf seine eigenen Fähigkeiten, die Wende herbeizuführen, vertraue der Trainer noch, wie er nach der Niederlage auf eine Frage eines Journalisten antwortete: „Ja, absolut.“

Am kommenden Spieltag folgt das Duell mit dem FC Everton im Merseyside-Derby (Montag, 13. Februar 2023, ab 21 Uhr live auf Sky Sport Premier League). Das einzige Spiel, das die Liverpooler in diesem Jahr bisher gewinnen konnten, war ein 1:0 im FA-Cup-Rückspiel gegen die Wolves. Den einzigen Punkt gab es beim 0:0 gegen den FC Chelsea.

