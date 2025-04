FC Salzburg vs. Olympiakos Piräus im Youth League-Viertelfinale HEUTE LIVE auf Sky

Die U19 des FC Red Bull Salzburg trifft am heutigen Dienstag im Viertelfinale der UEFA Youth League auf Titelverteidiger Olympiakos Piräus (ab 15:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X das Spiel live streamen). Die Jungbullen können dabei am Akademiegelände in Liefering für eine österreichische Revanche sorgen, hatten die Griechen doch im Achtelfinale am 5. März Sturm Graz im Elfmeterschießen in der Merkur Arena mit 5:4 bezwungen.

Der Aufsteiger ist im Final Four des U19-Wettbewerbs in Nyon dabei, das Halbfinale steht am 25. April am Programm, das Endspiel folgt am 28. April. Salzburg würde es bei einem Weiterkommen entweder mit Inter Mailand oder Trabzonspor zu tun bekommen. „Wir freuen uns auf ein richtig cooles Heimspiel und gehen rein, um eine Runde weiterzukommen – davon bin ich überzeugt“, sagte Salzburgs Trainer Daniel Beichler.

Bei Piräus sind noch einige Akteure vom Titelgewinn vergangenes Jahr in der Mannschaft. „Sie sind natürlich auch nicht ohne Grund wieder im Viertelfinale. Uns steht eine große Aufgabe bevor. Sie machen aus relativ wenig sehr viel und lassen den Gegner immer wieder in die Box. Da schaut für die Gegner aber meistens nichts raus, weil sie leidenschaftlich verteidigen. Für uns gilt es, wachsam zu sein, im Gegenpressing aktiv zu bleiben und gleichzeitig die notwendige Geduld mitzubringen“, erläuterte Beichler. Sein Team hat die Youth League auch schon gewonnen, 2017 war das der Fall.

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA