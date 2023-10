FC Sevilla beurlaubt Trainer Mendilibar

Etwas mehr als vier Monate nach dem Titelgewinn in der Europa League hat sich der FC Sevilla am Sonntagabend von Trainer Jose Luis Mendilibar getrennt.

Die Andalusier halten in der neuen Saison der spanischen Fußball-Meisterschaft aktuell nur bei zwei Siegen aus neun Runden auf dem 14. Tabellenplatz. In der Champions League gab es in den beiden ersten Gruppenspielen ein 1:1 gegen Lens und ein 2:2 gegen PSV Eindhoven. Mendilibar (62) war seit März Trainer von Sevilla.

(APA)/Bild: Imago