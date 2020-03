Federer begeistert Fans mit einigen “Trick-Shots”

Der Schweizer Roger Federer hat seine Fans am Dienstag auf Twitter mit einigen Trick-Schlägen begeistert.

Der 38-Jährige fabrizierte im Spiel gegen eine Tennis-Wand u.a. “Tweener” und Schläge hinter dem Rücken. 3,85 Mio. Klicks hat das bei Schneefall aufgenommene Video am Dienstagnachmittag gezählt. “Um sicher zu gehen, dass ich noch immer weiß, wie ‘Trick-Shots’ funktionieren”, schrieb Federer.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY

— Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020