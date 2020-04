Federer für Zusammenschluss von ATP und WTA

Tennis-Star Roger Federer schwebt in Zeiten der Coronavirus-Pandemie eine Fusion der Profiorganisationen der Männer (ATP) sowie der Frauen (WTA) vor.

“Ich frage mich gerade, ob ich der Einzige bin, der darüber nachdenkt, dass Männer- und Frauentennis sich vereinen müssen?”, schrieb der 38-jährige Schweizer auf Twitter.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?

