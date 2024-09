Federer sieht Causa Sinner kritisch: „Nichts, was wir in unserem Sport sehen wollen“

Tennislegende Roger Federer hat sich zu den positiven Dopingproben des Weltranglistenersten Jannik Sinner geäußert und sieht dadurch einen großen Imageschaden für den Tennissport.

„Ich denke, wir alle vertrauen so ziemlich darauf, dass Jannik nichts getan hat“, sagte der Schweizer in der NBC-Sendung „Today“ über den Ersten der Tennis-Weltrangliste und fügte hinzu: „Die mögliche Unstimmigkeit, dass er nicht aussetzen musste, während sie nicht zu 100 Prozent sicher waren, was los ist – ich denke, diese Frage muss beantwortet werden.“

Federer: „Der Albtraum eines jeden Sportlers“

Sinner wurde im vergangenen Frühjahr zweimal positiv auf das anabole Steroid Clostebol getestet, jedoch nicht gesperrt. Später erwirkte er einen Freispruch.

„Es ist der Albtraum eines jeden Sportlers und Teams, diese Anschuldigungen und Probleme zu haben“, sagte Federer und betonte: „Das ist nichts, was wir in unserem Sport sehen wollen, solche Nachrichten – egal, ob er etwas getan hat oder nicht, oder irgendein anderer Spieler. Das ist einfach Lärm, den wir nicht wollen.“

Bild: Imago