Federer wird in die Tennis Hall of Fame aufgenommen

Roger Federer wird 2026 in die Tennis Hall of Fame aufgenommen, wie die in Newport ansässige Institution bekannt gab.

Der 44-jährige Schweizer wurde damit in seinem ersten Jahr der Wahlberechtigung ausgewählt. Als erster Mann, der 20 Grand-Slam-Titel im Einzel feierte, gehört Federer zu den nur acht Spielern in der Geschichte des Tennis, die alle vier großen Titel gewonnen haben. Er stand 237 Wochen in Folge auf Platz 1 der Weltrangliste – ein bis heute gültiger Rekord.

Insgesamt waren es sogar 310 Wochen. Federer, der sich 2021 von der großen Bühne verabschiedete, gewann 103 Einzeltitel, darunter achtmal in Wimbledon, sechsmal bei den Australian Open, fünfmal bei den US Open und einmal bei den French Open. „Es ist eine enorme Ehre, in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen zu werden und mich in die Gesellschaft so vieler großer Champions dieses Sports einzureihen“, sagte Federer in einer Mitteilung.

(APA)

Bild: Imago