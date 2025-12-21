Feiersinger bei Köln-Sieg mit Assist

Kapitänin Laura Feiersinger hat am Sonntag das Tor beim 1:0 des 1. FC Köln bei RB Leipzig in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga vorbereitet.

Mit Feiersinger jubelte auch Verteidigerin Celina Degen, bei den Verliererinnen traf Annabel Schasching die Latte, auch Julia Magerl spielte. Kein Erfolgserlebnis vor der Weihnachtspause gab es auch für ÖFB-Teamtorfrau Mariella El Sherif und Chiara D’Angelo, die mit dem Dritten Werder Bremen in Freiburg (Nicole Ojuwku) 0:3 verloren.

Der von Liese Brancao gecoachte HSV, wo Sophie Hillebrand startete und Melanie Brunnthaler fehlte, überwintert nach einem 1:3 beim Zweiten VfL Wolfsburg mit nur sieben Punkten als Vorletzter. Bereits am Samstag hatte Eileen Campbell beim 2:1 von Union Berlin, wo auch Marina Georgieva zum Zug kam, in Nürnberg (Larissa Rusek) ihren zweiten Saisontreffer erzielt. In Torlaune befindet sich eine Liga darunter Nicole Billa. Am Sonntag traf die Tirolerin in ihrem 14. Saisonspiel für den VfB Stuttgart zum elften Mal. Der Tabellenführer kam gegen Bayern München II (Maria Plattner) nur zu einem 2:2 und beendet das Jahr punktgleich vor Verfolger SC Sand.

(APA) / Bild: Imago