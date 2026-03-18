Felbermayr: „Mein klares Ziel ist es, die F1 Academy zu gewinnen“

Emma Felbermayr hat der neuen Saison der F1 Academy gleich zu Beginn ihren Stempel aufgedrückt. Die 19-jährige Oberösterreicherin gewann am Sonntag das Hauptrennen in Shanghai und übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung.

„Allein schon Teil der F1 Academy zu sein, ist etwas sehr Besonderes, weil nur 18 Fahrerinnen im Feld stehen.“ Dass sie die einzige Österreicherin im Feld der F1 Academy ist, bedeutet ihr besonders viel, sagt sie gegenüber Sky. Sie beschreibt es als Ehre und Verantwortung zugleich, ihre Nation auf dieser Bühne zu repräsentieren. Podiumszeremonien seien für sie Momente, die sie emotional nicht unberührt lassen. „Die Hymne zu hören ist etwas unglaublich Besonderes und motiviert mich noch mehr, alles zu geben.“

Von Startplatz drei setzte sie sich nach einem konzentrierten und taktisch starken Rennen am 15. März in China durch. Bereits im Sprintrennen am Samstag war sie als Dritte aufs Podium gefahren. Für Audi bedeutete ihr Triumph zugleich den ersten Sieg seit dem offiziellen Einstieg des Herstellers in den erweiterten Formel-1-Kosmos.

Felbermayr beschrieb den Moment nach dem Sieg als besonders prägend. Es sei ein anderes Gefühl gewesen als ihr erster Erfolg im Vorjahr, der in einem Sprintrennen stattgefunden hatte. Sie hat bis dato noch nie eine Meisterschaft angeführt, deshalb war dieses Ereignis umso bedeutender für die die Rennfahrerin.

Eine Off-Season voller Arbeit

Die monatelange Vorbereitung zahlt sich bereits aus. Felbermayr verbrachte viel Zeit im Simulator, analysierte Strecken detailliert und arbeitete mit hoher Intensität an ihrer körperlichen Fitness. Zusätzlich nahm sie an der UAE F4 Winterserie teil, um Rennpraxis zu sammeln, statt den Winter ausschließlich im Training zu verbringen.

„Insgesamt war die Off-Season also eine Mischung aus Simulatorarbeit, körperlichem Training und Rennen – alles mit dem Ziel, bestmöglich vorbereitet in die Saison zu starten.“ Die Ergebnisse in Shanghai sprechen dafür, dass dieser Ansatz aufgegangen ist.

Verstärkte Unterstützung durch Audi

Seit ihrer Aufnahme in das Audi Driver Development Program im Februar 2026 hat sich die Zusammenarbeit weiter vertieft. Die Arbeit sei intensiver und strukturierter geworden, sagt Felbermayr. „Das Team arbeitet sehr intensiv mit mir zusammen und hilft mir, mich sowohl fahrerisch als auch persönlich weiterzuentwickeln.“ Audi kenne ihre Stärken und Schwächen nun noch besser und könne sie gezielt fördern. „Für mich ist das eine riesige Chance und ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung von Audi.“

Zielsetzung und Selbstverständnis einer Titelanwärterin

Dass sie 2026 große Ziele verfolgt, verschweigt sie nicht. „Mein klares Ziel ist es, die F1 Academy zu gewinnen“, sagt sie selbstbewusst. Der starke Start gebe ihr Zuversicht, auch wenn sie betont, wie entscheidend Konstanz und Fehlervermeidung über eine ganze Saison hinweg seien.

Gefeiert wurde der erste Sieg natürlich auch schon vom gesamten Team, wie Instagram-Posts zeigen:

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Besonders auf Strecken, auf denen sie bereits Erfahrung gesammelt hat, sieht sie großes Potenzial. Sie gehe heuer mit mehr Klarheit und mentaler Stärke in die Rennen. Die intensive Arbeit im Winter habe ihr ein neues Level an Selbstvertrauen gebracht.

Rennen in Saudi Arabien abgesagt

Die Erleichterung über den erfolgreichen Auftakt mischt sich jedoch mit einer außergewöhnlichen Situation im Rennkalender. Das für April geplante Rennwochenende in Saudi-Arabien wurde aufgrund der angespannten Lage im Nahen Osten abgesagt. Betroffen sind neben der Formel 1 auch Formel 2, Formel 3 und die F1 Academy. Ersatzrennen wird es im April keine geben.

Mohammed Ben Sulayem, FIA-Präsident, sagte dazu: „Die FIA wird die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft und unserer Kollegen stets an erste Stelle setzen. (…) Wir hoffen weiterhin auf Ruhe, Sicherheit und eine rasche Rückkehr zur Stabilität in der Region, und meine Gedanken sind bei all jenen, die von den jüngsten Ereignissen betroffen sind.“

Topposition trotz Pause

Diese Entscheidung bedeutet für die Fahrerinnen eine unerwartet lange Pause nach nur einem Rennwochenende. Der Rhythmus der Saison verändert sich spürbar: Statt eines frühen zweiten Auftritts folgt eine rund sechswöchige Unterbrechung, bevor die Serie wieder Fahrt aufnimmt. Für Teams und Fahrerinnen ist das eine Herausforderung, weil Trainings- und Entwicklungspläne mitten im Aufbau unterbrochen werden.

Für Felbermayr verändert die Situation jedoch auch die Ausgangslage. Als Gesamtführende geht sie mit zusätzlichem Rückenwind in die nun spätere Fortsetzung der Saison. Das nächste Rennwochenende findet erst von 22. bis 24. Mai in Montreal statt – ein Ort, der für sie besondere Bedeutung hat. Dort feierte sie 2025 ihren ersten Sieg überhaupt. Eine Strecke, die ihr liegt, und eine Chance, ihren Vorsprung weiter auszubauen.

Beitragsbild: Imago