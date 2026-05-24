Felbermayr verliert Gesamtführung in F1 Academy

Emma Felbermayr hat zum Auftakt des zweiten Rennwochenendes der F1 Academy in Kanada ihre Gesamtführung verloren.

Nachdem die Oberösterreicherin beim Saisonstart in Shanghai vor zwei Monaten das Hauptrennen gewonnen hatte, verpatzte die Audi-Pilotin am Samstag (Ortszeit) mit den Rängen zehn und acht die ersten beiden von drei Rennen in Montreal. Im Vorjahr hatte Felbermayr in Kanada ihren ersten Sieg in der Motorsport-Nachwuchsserie für Frauen im Rahmen der Formel 1 gefeiert.

Im Auftaktrennen auf dem Circuit Gilles-Villeneuve fiel die im Qualifying viertplatzierte Felbermayr nach einem schlechten Start weit zurück. Im Reverse-Grid-Rennen, in dem die ersten acht Fahrerinnen der Zeitenjagd in gestürzter Reihenfolge loslegen, drehte sich die 19-Jährige in der ersten Runde und holte ebenfalls einen Punkt für die Gesamtwertung. In dieser übernahm die Britin Alisha Palmowski, Siegerin des ersten Rennens, die Spitzenposition. Felbermayr hat als Zweite einen Rückstand von 18 Punkten. Das Hauptrennen in Montreal findet am Sonntag (16.45 Uhr) statt.

(APA) / Artikelbild: Imago