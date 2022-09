Feldhofer: „Sind ganz weit weg von Weltuntergangsstimmung“

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid ist nach zuletzt unterdurchschnittlichen Leistungen und wenig Zählbarem in die Krise gerutscht. Nach heftigen Reaktionen der Fans hat Club-Präsident Martin Bruckner ebenso seinen Rückzug angekündigt wie Geschäftsführer Christoph Peschek.

„Was hier außen passiert, das lassen wir so gut wie möglich weg„, erklärte Feldhofer und sprach von einer guten Trainingswoche. „Wir sind ganz weit weg von Weltuntergangsstimmung. Wir arbeiten, wir kommunizieren gut miteinander.“

Spurlos an den Spielern vorbeigehen würden die Themen im Umfeld des Vereins aber wahrscheinlich nicht, merkte Feldhofer ebenso an. Am Sonntag gastiert der SCR bei Tabellenführer Salzburg (ab 16:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Rapid sei dieses Mal gegen Salzburg „vielleicht noch ein bisschen mehr Außenseiter“ als üblich, glaubt Feldhofer. Intern rechne man sich aber trotzdem etwas aus.

Der Steirer rief das Premier-League-Duell Manchester United gegen Liverpool von vor ein paar Wochen in Erinnerung. Der englische Rekordmeister gewann 2:1. „Da war ManU auch abgeschrieben. Jeder hat geglaubt, ManU geht unter.“

(APA. Red.) / Bild: GEPA