Feldhofer trotz verpasstem Sieg mit GAK-Debüt zufrieden

Niederlagenserie gestoppt, zu Null gespielt und leichten Vorsprung auf den Abstiegsplatz erarbeitet: Ferdinand Feldhofer hat trotz eines verpassten Sieges mit dem Heim-0:0 gegen die WSG Tirol bei seinem Debüt auf der Bank des GAK am Samstag gut leben können. Ein Punkt liegt nun zwischen seinem Team und Schlusslicht Altach, die Tiroler haben ein Plus von zwei Zählern. Luft verschaffte sich Austria Klagenfurt, das dank Matchwinner David Toshevski in Hartberg mit 3:2 gewann.

Zum vierten Mal in dieser Saison gab es für die Grazer eine Nullnummer, das waren auch die einzigen Partien, in denen sie ohne Gegentreffer blieben. Das jüngste Kunststück gelang nach vier Niederlagen in Folge und elf Gegentoren in dieser Zeit. „Einige Dinge haben wir recht gut umgesetzt. Wir haben zu Null gespielt, das ergibt schon einen Grundstein nach den letzten Wochen“, sagte Feldhofer, dessen Dreierkette über weite Strecken einen stabilen Eindruck hinterließ. Nur beim Stangenschuss von Johannes Naschberger (86.) benötigte es auch das Quäntchen Glück.

VIDEO-Highlights: GAK und WSG Tirol trennen sich mit Remis

GAK hadert mit Disziplin und Chancenverwertug

Auf der anderen Seite hatte Martin Kreuzriegler bei einem Latten-Kopfball Pech (56.), zudem konnte ein Chancenplus nicht in ein Tor umgemünzt werden. „Wir sind insbesondere in der 2. Hälfte gut ins letzte Drittel gekommen. Das ist positiv. Viel hat zum Sieg nicht gefehlt, aber wir müssen unsere Angriffe besser fertigspielen“, resümierte der Steirer. In den Griff kriegen müssen die Athletiker auch ihre mangelnde Disziplin. Thomas Schiestl wurde nach Spielschluss wohl wegen unsportlichen Verhaltens ausgeschlossen. Es war der achte Platzverweis (fünfmal Gelb-Rot) für einen GAK-Akteur in dieser Saison.

Feldhofer nach GAK-Debüt: „Die Jungs haben vieles umgesetzt“

Da zudem Daniel Maderner die 5. Gelbe Karte kassierte, sind kommenden Samstag beim LASK gleich zwei Spieler gesperrt. Eine Tatsache, die Feldhofer durchaus aufstieß. Für den LASK soll sein Team trotzdem bereit sein. „Wir haben eine grundsolide Leistung gebracht, man hat erste Schritte gesehe werden jede Einheit nutzen, um uns zu verbessern“, sagte Feldhofer. „Wir waren mit dem Ball viel besser, hatten mehr Ballbesitz und mehr Zeit am Ball. Darauf können wir aufbauen“, skizzierte Kreuzriegler. Sein Kollege Petar Filipovic sah die Grazer näher dran am Sieg, bezeichnete das Remis daher als „schon bitter“ .

