Feldhofer über Demir: „Es geht stetig bergauf“

Rapid ist mit einem Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Hütteldorfer setzten sich am Sonntag im Wörthersee Stadion mit 3:1 durch.

Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer nach dem Sieg im Sky-Interview: „Über die 90 Minuten hinweg war es ein verdienter Sieg. Dementsprechend ist wir jetzt auch überglücklich.“

Auch Rückkehrer Yusuf Demir traf beim Sieg in Klagenfurt. „Es geht stetig bergauf. Das haben wir so geplant, so erwartet. Vielleicht war das jetzt die Eröffnung für mehr“, so Feldhofer.