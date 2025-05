Feller überrascht mit Plan für Weltcup-Auftakt in Sölden

Ski-Ass Manuel Feller will den Riesentorlauf entgegen seiner Ankündigung zum Saisonende doch nicht ganz aufgeben.

„Ich werde fix den Riesentorlauf zum Weltcup-Auftakt in Sölden fahren“, sagte Feller am Sonntag laut Kronen Zeitung (online) am Rande des Wings for Life Run. Am Training im Sommer werde er auch nichts ändern. „Das RTL-Training bringt mir einfach sehr viel für den Slalom. Nach Sölden werde ich Rennen für Rennen schauen, welche Riesentorläufe für mich Sinn machen.“

(APA) Foto: GEPA