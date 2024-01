Feller vor Schladming-RTL: „Wenn ich Odermatt biegen will, müsste ich das trainieren“

Vor der Riesentorlauf-Soirée in Schladming am Dienstag (17.45 und 20.45 Uhr) ist die Favoritenrolle klar vergeben. Marco Odermatt ist in seiner Stammdisziplin seit sieben Weltcup-Rennen unbesiegt. „Der Odi ist in einer eigenen Liga“, sagte Manuel Feller, der wie zuletzt ohne Spezialtraining angereist ist. „Ich habe eigentlich seit Adelboden keinen Riesentorlauf-Tag gemacht“, bekannte der Tiroler. Die Vorfreude ist bei ihm wie auch bei Stefan Brennsteiner groß.

Auf dem Chuenisbärgli hatte Feller im ersten Durchgang die viertschnellste Zeit hingelegt, im zweiten fiel er auf Rang 27 zurück. „Die Schwünge, die ich in Adelboden gezeigt habe, waren eigentlich die besten, die ich in der heurigen Saison im Riesentorlauf gezeigt habe“, sagte er am Montagabend. „Davor habe ich auch nicht viel Riesentorlauf trainiert gehabt.“ Der Ansatz wurde daher weiterverfolgt. „Das war bewusst so, wir haben gesagt, wir fokussieren uns auf die Rennen.“

Als bestes RTL-Ergebnis von Feller steht in dieser Saison der elfte Platz von Val d’Isere zu Buche. „Im Allgemeinen ist das Ziel ein Top-fünf-Resultat. Wenn es ein Top Ten wird, wäre es auch schon ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden wäre“, erklärte er vor diesem Hintergrund die Marschrichtung für den Flutlicht-Riesentorlauf auf der Planai, der im vergangen Jahr seine Weltcup-Premiere gefeiert hatte. Sieger war am 25. Jänner 2023 der Schweizer Loic Meillard.

Feller: „Kann auf eine Position zwischen zwei und fünf fahren“

Odermatt, damals wegen einer in Kitzbühel erlittenen Knieverletzung nicht dabei, sei der klare Favorit. „Die Klasse hat er, auch wenn er noch nie auf dem Hang war“, sagte Brennsteiner. „Wenn ich den Odi biegen will, müsste ich mich verbessern, für das müsste ich trainieren. Es ist zu akzeptieren, dass ich eine Position zwischen zwei und fünf einfahren kann, wenn alles zusammenpasst“, meinte Feller. Brennsteiner: „Er fährt einen enorm kurzen Druck, dadurch kann er eine extrem steile Linie fahren… und er fällt einfach nicht hin.“

Brennsteiner war in Adelboden zur Halbzeit sogar Zweiter hinter Odermatt, er rutschte dann auf den 19. Platz ab. „Da bin ich noch gar nicht ins Bild gekommen, habe ich schon den ersten Bock geschossen gehabt. Das heißt es abzudrehen“, erläuterte der Salzburger, dessen Anhang mit einem Bus aus dem Pinzgau nach Schladming kommt.

Bei den „sehr knackigen Bedingungen“, wie es Brennsteiner formulierte, werde auch das Setup ein wichtiges Thema werden. „Ich hoffe, ich finde beim Einfahren die richtigen Schrauben, an denen zu drehen ist.“ Beim Training in Saalbach, in Altaussee und zuletzt auf der Reiteralm sei es aber gelungen, die Verhältnisse teilweise zu simulieren, so Brennsteiner.

Die Enttäuschung wegen des Kitzbühel-Slaloms am Sonntag habe bei Feller einige Zeit angehalten. „Kitzbühel ist so wie Schladming wie ein Großereignis für uns. Da ist man auch nicht zufrieden, wenn man mit einem vierten Platz heimfährt.“ Ein Lichtblick für ihn: In der Steiermark könnten auch seine beiden Kinder, die etwas kränklich seien, live dabei sein. „Werden wir schauen, wie fit sie sind. Aber es wäre schon geplant, dass sie einen Durchgang oder zumindest meinen Lauf anschauen. Die Schwiegereltern wohnen in Schladming, von dem her haben sie nicht weit.“

(APA)/Bild: GEPA