Fenerbahce fixiert Tadic-Transfer

Fenerbahce Istanbul hat die ablösefreie Verpflichtung von Dusan Tadic bekanntgegeben.

Der 34-jährige Flügelspieler unterschreibt in der Türkei einen Zweijahresvertrag. Der Serbe hatte seinen Kontrakt bei Ajax Amsterdam vor wenigen Tagen aufgelöst.

Tadic war bei Ajax der große Superstar der letzten Jahre. In fünf Spielzeiten war er in 241 Partien an 217 Toren direkt beteiligt (105 Tore, 112 Vorlagen). Außerdem war er Kapitän des Traditionsvereins. Insgesamt holte Tadic dreimal die niederländische Meisterschaft, zweimal den Cup und war ausschlaggebend für den sensationellen Einzug ins CL-Halbfinale 2018/19.

Nun will der 98-fache Nationalspieler seine Karriere in der Türkei ausklingen lassen.

(Red.)

Bild: Imago