Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Der Kracher Sturm Graz gegen Rapid am Freitag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Der Sonntag in der Meistergruppe: Ab 14:00 Uhr das Spiel Red Bull Salzburg – Blau-Weiß Linz und im Anschluss daran Austria Wien – WAC live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Qualifikationsgruppe am Samstag mit den Partien LASK – GAK, Austria Klagenfurt – Altach und WSG Tirol – Hartberg ab 16:30 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Sky Experten am Wochenende: Peter Stöger am Freitag, Marc Janko am Samstag und Alfred Tatar am Sonntag

Wechsel an der Tabellenspitze der ADMIRAL Bundesliga! Der amtierende Meister Sturm Graz musste am Wochenende die Tabellenführung abgeben. Können sich die Grazer mit einem Sieg gegen Rapid zurück auf Platz eins kämpfen? Währenddessen will die Austria gegen den WAC den Platz an der Spitze verteidigen. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Sturm Graz im Hit gegen Rapid auf der Jagd nach der verlorenen Bundesliga-Tabellenführung live & exklusiv bei Sky

Nach dem Unentschieden gegen den WAC am vergangenen Spieltag findet sich Meister Sturm Graz erstmals seit dem achten Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz wieder. Am Freitag empfangen die Blackies den SK Rapid, der zum Start in die Meisterrunde eine 0:2-Niederlage gegen Salzburg hinnehmen musste. Bleiben die Grazer an der Tabellenspitze dran oder passiert ihnen der nächste Ausrutscher? Die Antwort darauf gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Am Sonntag reist der WAC zum frisch gebackenen Tabellenführer, der Wiener Austria. Die Veilchen konnten bis jetzt beide Saisonduelle gegen die Lavanttaler für sich entscheiden und wollen auch das dritte Duell gewinnen, um sich an der Tabellenspitze festzusetzen. Die Kärntner wollen nach dem Erfolg im ÖFB-Cup-Halbfinale den Schwung in die Liga mitnehmen. Das Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor trifft Red Bull Salzburg in der Meistergruppe auf Blau-Weiß Linz. Im Grunddurchgang konnten beide Teams ihre Heimspiele jeweils für sich entscheiden. Bleibt es auch nach der Punkteteilung dabei oder sorgt das Sensationsteam aus Linz für die nächste Überraschung? Dieses Spiel können Fans ebenfalls live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Am Freitag empfängt Moderatorin Kimberly Budinsky die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Peter Stöger ab 19:00 Uhr aus Graz. Am Sonntag starten Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Alfred Tatar ab 14:00 Uhr mit der Vorberichterstattung für die Sonntagsspiele der Meistergruppe.

Die Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga am Samstag mit der Begegnung LASK gegen den GAK live & exklusiv bei Sky

Nach einem gelungenen Start in die Qualifikationsgruppe will der LASK nun gegen den GAK nachlegen. Das erste Gastspiel des Aufsteigers in Linz endete mit einer 2:4-Niederlage, diesmal will man unbedingt gewinnen, um sich von den letztplatzierten Altachern abzusetzen. Fans können diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Zeitgleich empfängt Austria Klagenfurt die Altacher. Nachdem sich die Kärntner, bei denen Peter Pacult am vergangenen Wochenende sein 300. Bundesliga-Spiel als Trainer feierte, in der vergangenen Runde gegen Hartberg durchsetzen konnten, wollen sie auch diese Woche voll anschreiben. Altach hingegen braucht im Abstiegskampf jeden einzelnen Punkt. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Im dritten Samstagsspiel gastiert der ÖFB-Cup-Finalist TSV Hartberg bei der WSG Tirol. Beide Teams warten seit zwei Spieltagen in der Liga auf einen vollen Erfolg. Kann sich eine Mannschaft durchsetzen oder müssen sich die Klubs mit einem Unentschieden begnügen? Diese Begegnung wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt.

Moderator Jörg Künne und Sky Experte Marc Janko begrüßen die Zuschauer:innen am Samstag ab 16:30 mit der Vorberichterstattung für die Spiele der Qualifikationsgruppe, die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Fans dürfen sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Freitag, 4. April 2025

19:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky-Experte: Peter Stöger

Samstag, 5. April 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

LASK – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – CASHPOINT SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky-Experte: Marc Janko

Sonntag, 6. April 2025

14:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Alfred Tatar

