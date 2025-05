Ferrari-Pilot Leclerc fehlt am Donnerstag in Imola

Das Ferrari-Heimspiel in Imola hat für Charles Leclerc mit einem Krankheitstag begonnen.

Der Monegasse fühle sich „unwohl und wird heute nicht zur Strecke kommen“, teilte die Scuderia am Donnerstag mit, an dem die Fahrer eigentlich für Pressekonferenzen und Interviews zur Verfügung stehen: „Er wird sich ausruhen und auf seine Erholung konzentrieren, wir erwarten, dass er morgen im Auto sitzt.“

Am Freitag finden die ersten beiden freien Trainings (13.30 und 17.00 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X) zum Großen Preis der Emilia-Romagna (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) statt. Ferrari kommt mit einigen Problemen zum Heimspiel, das zugleich das erste Europa-Rennen der Saison ist. Leclerc ist lediglich Fünfter der Fahrerwertung, Rekordweltmeister Lewis Hamilton liegt in seinem ersten Jahr in Rot gar nur auf Rang sieben.

(SID)/Bild: Imago