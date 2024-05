Ferrari-Pilot Leclerc mit Bestzeit im ersten Training

Mit der Bestzeit im ersten freien Training hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Hoffnung der Tifosi auf einen Heimsieg in Imola genährt. Der 26-Jährige drehte am Freitag in 1:16,990 Minuten die schnellste Runde und verwies George Russell (Großbritannien) im Mercedes und den Spanier Carlos Sainz im zweiten Ferrari auf die Plätze. Weltmeister Max Verstappen hatte einige Probleme, im Red Bull reichte es nur zu Platz fünf.

Ferrari ist mit großen Ambitionen zum Heimrennen in Imola gereist, die Scuderia hat ein umfangreiches Update im Gepäck, das dafür sorgen soll, dass Leclerc und Sainz um Siege mitfahren können. Die ersten Eindrücke waren durchaus vielversprechend, wenngleich die Teams im Training oft verschiedene Dinge durchspielen und die Zeitenjagd mitunter vernachlässigen.

Sergio Perez (Mexiko) landete unmittelbar vor seinem Teamkollegen Verstappen auf Platz fünf. Der Niederländer hatte im zweiten Sektor große Probleme, Verstappen klagte über fehlenden Grip und nannte das Fahrverhalten seines Autos am Boxenfunk „eine Katastrophe“. Beim letzten Versuch, eine schnelle Runde zu setzen, kam Verstappen von der Strecke ab und rumpelte durchs Kiesbett.

McLaren bleibt hinter Erwartungen zurück

McLaren enttäuschte unterdessen zum Auftakt: Miami-Sieger Lando Norris (Großbritannien) belegte den achten Rang, sein australischer Teamkollege Oscar Piastri war als Neunter minimal langsamer. Nico Hülkenberg (Emmerich), der an diesem Wochenende sein erstes Rennen überhaupt in Imola absolviert, wurde im Haas mit deutlichem Abstand Letzter.

Nach zwei Sprint-Wochenenden nacheinander absolviert die Formel 1 beim Großen Preis der Emilia-Romagna eine „traditionelle“ Veranstaltung mit drei Trainingseinheiten, Qualifying und Rennen am Sonntag (15.00 Uhr1). Am Freitagnachmittag (17.00 Uhr/beide live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) steigt das zweite Training.

(SID)/Beitragsbild: Imago