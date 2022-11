Georg Festetics kommt als altacher Sportdirektor wieder zurück nach Österreich. Ihm zur Seite stehen Wolfang Meier (Chefscout) undn Philipp Netzer (Schnittstelle Juniors/Akademie). In enger Zusammenarbeit mit Trainer Miroslav Klose möchte Festetics nun in der langen Winterpause Verstärkungen in der Defensive bekommen. „Die Bedingungen sind optimal“, so der 38-jährige.