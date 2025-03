Fettner und Kraft in Superteam-Bewerb in Lahti auf Rang zwei

Österreichs Duo Manuel Fettner und Stefan Kraft hat am Sonntag beim Superteam-Skisprung-Weltcup-Bewerb in Lahti Rang zwei belegt.

Vor dem letzten Sprung von Kraft lagen die Österreicher erstmals voran, Anze Lanisek besiegelte aber den Triumph Sloweniens auf der Großschanze. 4,1 Punkte trennten die beiden Nationen nach sechs Sprüngen. Rang drei ging an Japan. Für Österreich endete damit auch der zweite Großschanzen-Super-Teamevent nach Titisee-Neustadt mit Rang zwei.

Am 13. Dezember in Deutschland hatten Daniel Tschofenig und Jan Hörl Österreich vertreten. Diesmal hatte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl mit Kraft (2.) und Fettner (4.) die zwei besten Athleten vom Einzelbewerb am Samstag nominiert.

Fettner und Kraft mit starker Leistung

Die beiden rechtfertigten ihre Aufstellung mit konstant starken Sprüngen. Fettner landete nach 127, 126,5 und 127,5 Metern, Kraft mit zweimal 127,5 und 125,0 Metern in ähnlichen Gefilden. Mit dieser Performance war das Duo fast durchgehend hinter den Slowenen auf Platz zwei im Klassement zu finden.

Die Saison wird kommende Woche mit dem Skifliegen in Planica beendet, zwischen 28. und 30. März stehen zwei Einzel-Konkurrenzen und ein Teamfliegen an.

(APA) / Bild: Imago