Feurige Halbzeitansprache von Mbappé im verlorenen Finale

Das Video einer feurigen Halbzeitansprache von Frankreichs Superstar Kylian Mbappé beim verlorenen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Argentinien hat für Aufsehen gesorgt.

„Wir könnten es nicht schlechter machen als wir es bisher gemacht haben“, sagte der Stürmer in dem Video. „Das ist das Spiel eines Lebens.“ Die Szene ist Teil einer Dokumentation des französischen Senders TF1, die am späten Dienstagabend erstmals ausgestrahlt wurde.

„Sie spielen ein verdammtes WM-Finale und wir, wir spielen es nicht“

Auch Frankreichs Teamchef Didier Deschamps richtete sich in der Halbzeit am vergangenen Sonntag mit klaren Worten an sein Team, wie die Dokumentation zeigt. „Wisst ihr, was der Unterschied ist? Sie spielen ein verdammtes WM-Finale und wir, wir spielen es nicht“, sagt er darin.

Frankreich legte in dem Endspiel in Katar eine spektakuläre Aufholjagd hin. Argentinien führte nach der ersten Halbzeit 2:0, Mbappé schoss die Bleus dann zum Ausgleich und in die Verlängerung. Auch in der Nachspielzeit gelang Mbappé der erneute Ausgleichstreffer zum 3:3. Im Elferschießen gewann letztlich Argentinien 4:2, obwohl der Angreifer dort auch seinen insgesamt dritten Versuch vom Punkt verwandelte.

