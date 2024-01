Der Fußball-Weltverband FIFA wird am 4. Februar den Austragungsort für das WM-Finale 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bekannt geben. Wie der Dachverband mitteilte, werde die komplette Zuteilung der 104 Spiele auf die 16 Spielorte im Rahmen einer großen Live-Show präsentiert.

Für das am 19. Juli 2026 geplante Endspiel der ersten WM mit 48 Teams gelten New York und Dallas als Favoriten.

Neben WM-Finale: Auch Termine stehen fest

Auch die Spielorte und -termine der drei Gastgebernationen für die Gruppenphase werden am 4. Februar final feststehen. Die USA stellt mit elf Stadien die meisten Arenen für die Mammut-WM. In Mexiko gibt es drei Spielorte, dazu kommen Vancouver und Toronto in Kanada.

Während Mexiko bereits zum dritten Mal und die USA zum zweiten Mal Gastgeber bei der Männer-WM sind, werden die Spiele für Kanada eine Premiere.

