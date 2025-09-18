FIFA-Ranking: Österreich hält Platzierung – Wechsel an der Spitze

An der Spitze der FIFA-Weltrangliste gibt es einen Wechsel: Europameister Spanien (1875,37) übernahm durch zwei Siege in der WM-Qualifikation erstmals seit Juni 2014 die Führung.

Dahinter folgen Frankreich (1870,92) sowie das bis dahin seit April 2023 ununterbrochen an der Spitze stehende Argentinien (1870,32). Österreich sammelt durch die beiden Siege gegen Zypern und Bosnien & Herzegowina Pluspunkte im Ranking, liegt aber weiter auf Rang 22 mit 1601,86 Punkten. Sollte die direkte WM-Qualifikation gelingen, würde dies nach aktuellem Stand für die WM-Auslosung aber eine Setzung in Topf 2 für die Rangnick-Elf bedeuten.

Schlechte Nachrichten gibt es für die ÖFB-Gruppengegner: Rumänien büßt gleich drei Plätze ein und ist nun auf der 51. Position. Bosnien & Herzegowina rutscht um einen Platz ab und ist nun 73. Bei Zypern (128) und Schlusslicht San Marino (210) gab es keine Veränderungen.

Deutschland rutscht aus Top Ten

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat indes in der FIFA-Weltrangliste nach der Niederlage in der Slowakei den so wichtigen neunten Platz verloren. Das Team von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann rutschte im September mit 1704,27 Punkten auf Rang zwölf ab, mit Kroatien (1714,2), Italien (1710,06) und Marokko (1706,27) zogen gleich drei Nationen am DFB-Team vorbei. Die Slowakei macht währenddessen als größter Gewinner gleich zehn Plätze gut und ist jetzt 42.

Die besten neun Mannschaften der Weltrangliste werden bei der Auslosung der WM-Gruppen im Dezember gemeinsam mit den drei Gastgebern Mexiko, USA und Kanada in Topf eins gesetzt. Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach auf die Bedeutung des ersten Lostopfs hingewiesen. Derzeit steht sein Team in der Qualifikationsgruppe A auf Rang drei, nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2026.

(Red./SID)

Beitragsbild: GEPA.