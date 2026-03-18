FIFA-Weltrangliste künftig mit Live-Updates

Fußball-Fans können künftig die Veränderungen in der FIFA-Weltrangliste in Echtzeit verfolgen. Wie der Weltverband am Mittwoch mitteilte, werde die neue Liverangliste im März „im internationalen Fenster der Männer“ starten. Bei den Frauen wird dies ab April möglich sein.

Die Ranglisten würden „mit jedem Tor weltweit laufend aktualisiert und nach Ende des internationalen Fensters offiziell bestätigt“, hieß es vonseiten der FIFA.

Die Weltrangliste wurde 1992 eingeführt. Bislang wurde sie nach den letzten Spielen eines internationalen Fensters veröffentlicht. „Die Formel, die der Rangliste zugrunde liegt, bleibt unverändert. Neu wird sie jedoch angewendet, sobald überprüfte Informationen über erzielte Tore eingehen“, teilte der Verband mit: „Damit ist sofort ersichtlich, wie sich eine Änderung des Spielstands auf die Klassierung eines Teams auswirkt.“

Die österreichische Nationalmannschaft trifft am 27. März in Wien auf Ghana, am 31. März gibt es das Duell gegen Südkorea. Österreich belegt in der aktuellen Weltrangliste den 24. Platz, vorne ist Europameister Spanien.

(SID/Red.)/Bild: Imago