Final-Neuauflage & Auftaktspiele von BVB & PSG: Der CL-Mittwoch LIVE bei Sky!

Am Mittwoch das Debüt von Sky-Italia-Experte und Ex-Milan-Kapitän Riccardo Montolivo bei Sky Sport Austria mit Peter Stöger

Analyse-Experte Marko Stankovic liefert an allen Sendungstagen fundierte Einblicke in die Partien der Spitzenteams

Sky Sport Austria zeigt am ersten Spieltag 17 der 18 Spiele live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Endlich ist es wieder so weit! Die UEFA Champions League kehrt in dieser Woche wieder zurück. Mit einem neuen Ligaformat und noch mehr Mannschaften ist Spannung ab dem ersten Spieltag garantiert. Zum Auftakt treffen die europäischen Top-Teams an gleich drei Tagen aufeinander.

Am Mittwoch kommt es beim Duell zwischen Manchester City und Inter Mailand zur Neuauflage des Finales von 2023. Ob sich die Mailänder für die knappe Niederlage im damaligen Finalspiel revanchieren können, ist ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

In Brügge ist zeitgleich der Vorjahresfinalist Borussia Dortmund zu Gast. Mit Neo-Coach Nuri Şahin wollen die Dortmunder auch in dieser Saison wieder überzeugen und an die Leistungen aus der Vorsaison anschließen. Ob dies gelingt, ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zudem startet Paris Saint-Germain gegen den spanischen Neuling Girona einen erneuten Anlauf, die begehrteste Trophäe im europäischen Klubfußball zu erringen. Diese Partie ist ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr die Partie Bologna – Shakhtar Donetsk, sowie ab 20:50 Uhr Celtic – Slovan Bratislava live & exklusiv. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch gemeinsam mit den Sky Experten Riccardo Montolivo & Peter Stöger. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FC Bologna – FC Shakhtar Donetsk live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Manchester City – Inter Mailand mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

20:50 Uhr

Club Brügge – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Austria 3

Paris Saint-Germain – FC Girona live auf Sky Sport Austria 4

Celtic Glasgow – SK Slovan Bratislava live auf Sky Sport Austria 5

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky-Experten: Riccardo Montolivo & Peter Stöger

Sky-Analyse-Experte: Marko Stankovic

Beitragsbild: Imago.