Oliver Glasner und Crystal Palace empfangen Shakhtar Donetsk – um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Das zweite Halbfinalrückspiel der Conference League zwischen RC Straßburg und Rayo Vallecano wird zeitgleich live auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt

In der Europa League hat Aston Villa im englischen Duell Nottingham Forest zu Gast – um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Johannes Brandl moderiert ab 20:15 Uhr den UEFA Super Donnerstag, Sky-Experte Marc Janko analysiert die Spiele

Oliver Glasner hat am heutigen Donnerstag mit Crystal Palace die Chance, in das zweite Europacup-Finale seiner Karriere einzuziehen. Er und seine Eagles treffen zuhause auf Shakhtar Donetsk. Das zweite Halbfinale in der UEFA Conference League bestreiten RC Straßburg und Rayo Vallecano. In der UEFA Europa League kommt es zum Rückspiel im Halbfinalduell der beiden englischen Teams Aston Villa und Nottingham Forest. Mit Sky sehen Fans drei von vier Halbfinalrückspielen live.

Der UEFA Super Donnerstag mit drei der vier Halbfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League live bei Sky

Sky-Anchor Johannes Brandl stimmt die Zuseher:innen am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf die spannungsgeladenen Begegnungen ein. Sky-Experte Marc Janko versorgt die Fans mit fundierten Analysen.

In der Europa League kommt es zum rein englischen Duell zwischen Aston Villa und Nottingham Forest. Das Hinspiel in Nottingham endete 1:0 für Forest, in der Premier League endete die Partie Mitte April mit 1:1. Wer das Rückspiel der beiden früheren Sieger des Europapokals der Landesmeister für sich entscheiden kann, sehen Fans auf Sky Sport Austria 2.

Oliver Glasner darf auch weiter von seiner zweiten internationalen Trophäe träumen. Crystal Palace setzte sich im Hinspiel auswärts mit 3:1 gegen Shakhtar Donetsk, das 2009 den UEFA-Pokal gewinnen konnte, durch. Können Glasner und seine Eagles die gute Ausgangsposition verwerten und ins Endspiel einziehen oder kommt Shakhtar nochmals zurück? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 3.

Im zweiten Semifinale der Conference League empfängt RC Straßburg den spanischen Klub Rayo Vallecaono. Die Franzosen kegelten im Viertelfinale die Mainzer um Stefan Posch und Phillipp Mwene aus dem Wettbewerb. Das Hinspiel allerdings dominierten die Spanier und gewannen mit 1:0. Wer ins Finale kommt und möglicherweise Gegner von Crystal Palace wird, sehen Fans auf Sky Sport Austria 4.

Die UEFA Europa League & UEFA Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

20:15 Uhr:

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

Aston Villa – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 2

Crystal Palace – Shakhtar Donetsk live auf Sky Sport Austria 3

RC Straßburg – Rayo Vallecano live auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Marc Janko

Beitragsbild: Imago.