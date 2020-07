Finale furioso in der PL! Kampf um die Königsklasse & Drama im Keller

Liverpool ist als Meister schon lange für die Königsklasse qualifiziert, Manchester City als souveräner Zweiter nach dem CAS-Urteil ebenso. Bleiben noch zwei Plätze für drei Teams: Manchester United, Leicester und Chelsea.

Die beste Ausgangslage hat der Vierte Chelsea. Bei einem Sieg oder Remis gegen Wolverhampton sind die Blues sicher in der Königsklasse. Sollte Chelsea verlieren, müssen die Blues auf einen Sieg von United hoffen. Denn die zwei weiteren Anwärter Leicester und Manchester United (Match of the Week ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 1 HD) spielen gegeneinander! Der Sieger dieser Partie ist in der Champions League, bei einem Unentschieden ist United dabei und Leicester, falls Chelsea verliert.

Zusammengefasst:

CL-Quali für Manchester United:

bei einem Sieg oder Unentschieden

bei einer Niederlage, wenn Chelsea verliert

CL-Quali für Chelsea:

bei einem Sieg oder Unentschieden

bei einer Niederlage, wenn Leicester verliert

CL-Quali für Leicester:

bei einem Sieg

bei einem Unentschieden, wenn Chelsea verliert

Europapokal ohne Arsenal oder Tottenham?

Es gibt drei Europa-League-Plätze für sechs Teams. Der Verlierer des Königsklassen-Kampfes nimmt den ersten als Fünfter ein. Um Platz 6 kämpfen Wolverhampton und Tottenham im Fernduell. Wolverhampton hat zwar einen Punkt mehr, aber dafür mit Chelsea den schwereren Gegner. Tottenham spielt gegen Crystal Palace, für die es am letzten Spieltag um nichts mehr geht.

Arsenal kann als Zehnter über die Liga den Europapokal nicht mehr erreichen. Die Gunners spielen die schlechteste Saison seit 25 Jahren, haben aber trotzdem noch eine Chance: Gewinnt Arsenal das FA-Cup-Finale (1. August) gegen Chelsea, sind die Gunners für die Europa League qualifiziert. Gewinnt Chelsea, ist der Siebte der Liga (Tottenham oder Wolverhampton) dabei.

Zusammengefasst:

Verlierer CL-Kampf in Europa League

EL-Quali für Wolverhampton:

bei Sieg gegen Chelsea

bei einem Unentschieden, wenn Tottenham nicht gewinnt oder Chelsea den FA-Cup holt

bei einer Niederlage, wenn Tottenham nicht gewinnt oder Chelsea den FA-Cup holt

EL-Quali für Tottenham:

bei einem Sieg gegen Crystal Palace, wenn Wolverhampton nicht gewinnt

bei einem Unentschieden, wenn Wolverhampton verliert oder Chelsea den FA-Cup holt

bei einer Niederlage, wenn Chelsea den FA-Cup holt

EL-Quali für Arsenal:

bei einem Sieg im FA-Cup-Finale

Dramatischer Kampf um den Klassenerhalt

Aufsteiger Aston Villa hat die besten Voraussetzungen im Abstiegskampf, der Vorsprung auf Watford ist mit einem Tor aber hauchdünn. Villa und Watford könnten sich ein Wettschießen um die Premier League liefern. Bei Punkt- und Tordifferenz-Gleichheit würden die mehr geschossenen Tore entscheiden. Hier hat Aston Villa klar die Nase vorn (40 zu 34). Aston Villa bekommt es mit West Ham zu tun, Watford muss gegen Arsenal ran. Eine Außenseiterchance hat auch noch Bournemouth: Gewinnen die Cherries gegen Everton und die beiden direkten Konkurrenten verlieren, halten sie doch noch die Klasse.

Zusammengefasst:

Klassenerhalt für Aston Villa:

bei einem Sieg, wenn Watford in der Tordifferenz maximal ein Tor aufholt

bei einem Unentschieden, wenn Watford nicht gewinnt

bei einer Niederlage, wenn Watford verliert, in der Tordifferenz maximal ein Tor aufholt und Bournemouth nicht gewinnt

bei einem Sieg, wenn Watford und Villa verlieren

Klassenerhalt für Watford:

bei einem Sieg, wenn Villa nicht gewinnt oder Watford mit zwei Toren mehr Abstand gewinnt

bei einem Unentschieden, wenn Villa verliert

Klassenerhalt für Bournemouth:

bei einem Sieg, wenn Watford und Villa verlieren

In sechs Partien geht es am letzten Spieltag noch um alles: Um die Königsklasse, die Europa League oder den Klassenerhalt. Das Finale furioso der Premier League – alle Spiele live bei Sky heute ab 16:30 Uhr.