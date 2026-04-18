Finale in Oeiras: Kraus visiert Titel und Top 100 an
Sinja Kraus kämpft am Sonntag um ihren zweiten WTA125-Titel sowie um die Rückkehr in die Top 100.
Die 23-jährige Wienerin besiegte am Samstag die als Nummer 3 gesetzte Kroatin Petra Marcinko beim Challenger im portugiesischen Oeiras 6:1,4:6,6:4. Sie trifft bei dem mit 220.000 Dollar dotierten Turnier auf die Polin Maja Chwalinska. Gewinnt Kraus, scheint sie in etwa auf Platz 95.
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(APA) / Bild: GEPA