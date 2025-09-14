Finalsieg gegen Littler: Van Gerwen gewinnt World Series Finals

Darts-Star Michael van Gerwen hat Titelverteidiger Luke Littler enttrohnt und zum sechsten Mal die World Series Finals gewonnen.

Bei seinem Heimspiel in Amsterdam setzte sich der Niederländer gegen den 18 Jahre alten Weltmeister mit 11:7 im Finale durch. Es ist van Gerwens erster Majorsieg seit zwei Jahren, damals ebenfalls bei den World Series Finals.

„Das bedeutet mir die Welt“, sagte van Gerwen, der im Mai nach über zehn Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau Daphne öffentlich gemacht und anschließend eine schwere Zeit durchlebt hatte. „Das hat eine Menge Energie gekostet“, erklärte der dreimalige Weltmeister mit Tochter Zoë an der Seite, aber: „Ich hoffe, das ist der Beginn von mehr.“

Auf dem Weg zum Titel hatte van Gerwen unter anderem den Weltranglistenersten Luke Humphries geschlagen. Bei der Neuauflage des WM-Finals gegen Littler nahm van Gerwen eindrucksvoll Revanche, zum Match checkte er 130 Punkte. „Es ist gut, ihn zurück zu haben. Er hatte eine schwere Zeit“, sagte Littler.

Bei den World Series Finals, dem Finale einer Einladungsturnierserie rund um den Globus, wurde um ein Preisgeld von 350.000 Pfund (rund 404.000 Euro) gespielt, das allerdings nicht in die Order of Merit einfließt.

(SID)

