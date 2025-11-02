Finalsieg in Paris: Sinner wieder die Nummer eins

Jannik Sinner ist wieder die Nummer eins der Tenniswelt.

Einen Tag nach seiner Halbfinal-Lehrstunde für Alexander Zverev (6:0, 6:1) gewann der 24 Jahre alte Südtiroler auch das Endspiel des Masters-Turniers in Paris gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime 6:4, 7:6 (7:4) und löste damit seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz an der Spitze der Weltrangliste ab.

Der Spanier, der seit seinem US-Open-Sieg das Ranking angeführt hatte, war in Paris bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Sinner war zuvor seit Juni 2024 65 Wochen lang in Serie der Weltranglistenerste. Damit geht der Südtiroler als Topfavorit in die ATP Finals ab dem 9. November in Turin, wo er als Titelverteidiger antritt.

Premierensieg für Sinner in Paris

Für Sinner war es der erste Sieg beim Pariser Hallenturnier, der fünfte Turnier-Erfolg des Jahres und der zweite binnen acht Tagen – eine Woche zuvor hatte er das Wien-Finale knapp gegen Zverev gewonnen, den er am Samstag vorführte.

Gegen Auger-Aliassime hatte Sinner mehr Mühe. Der Kanadier, der erst zum zweiten Mal nach Madrid 2024 (Niederlage gegen Andrey Rublev) das Finale eines 1000er-Turniers erreicht hatte, spielte mutig und konzentriert. Letztlich war Sinner aber der eindeutig Stärkere.

Auger-Aliassime wird in der neuen Weltrangliste als Achter zum ersten Mal seit Mai 2023 wieder auf einer einstelligen Position geführt.

(SID)

Bild: Imago